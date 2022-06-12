حبس 5 عاطلين لحيازتهم 15 ألف قرص مخدر قبل ترويجها فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 15060 قرصا مخدرا مختلف الأنواع وكمية من الهيروين بقصد ترويجها والاتجار بالأقراص المخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بعمل حملة موسعة علي بعض المناطق بالمدينة وتم ضبط 5 عاطلين، أثناء مزاولة نشاطهم الإجرامي تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدر وترويجها على عملائه متخذين من بعض المناطق بالإسكندرية مسرحا لمزاوله نشاطهم الاجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي 15060 قرصا مخدرا وكمية من الهيروين كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و5 هواتف محمولة وسلاح أبيض "مطواة"، أثناء محاولة ترويجها علي عملائهم وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.