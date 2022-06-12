حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بقتل والدته فى المقطم

كتب سليم على

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته مستخدما في ذلك سلاحا أبيض، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما قتل والدته بمنطقة المقطم، عقب التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة بها طعنات، إحداها في الرقبة وتم نقلها إلى المشرحة .

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، نجلها بسبب سوء سلوكها وتم ضبط المتهم واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.