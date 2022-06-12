اليوم السابع
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حبس صاحب مخبز متهم بالاستيلاء على الدقيق المدعم فى الجيزة

الأحد، 12 يونيو 2022 09:11 م
حبس صاحب مخبز متهم بالاستيلاء على الدقيق المدعم فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس مالك مخبز سياحى 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كميات ضخمة من الدقيق محظور تداوله، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك مخبز سياحي بحوزته كمية من الدقيق محظور تداوله خاص بالمخابز البلدية، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مالك مخبز سياحي لكمية من الدقيق الخاصة بالمخابز البلدية، بالمخالفة للقانون.
 
تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته (1,2 طن "دقيق بلدى مدعم") مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى مستوليا على الدعم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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