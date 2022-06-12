جيش أوكرانيا: بيلاروسيا تنشر أنظمة استطلاع إلكترونية إضافية على الحدود المشتركة

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان أصدرته الهيئة "أن القوات الروسية تواصل أيضا هجماتها الجوية والبرية والبحرية على العديد من المناطق في أوكرانيا بينما يحاول الجيش الأوكراني صد هذه الهجمات.



ففي اتجاه سيفرسكي، تواصل روسيا توفير حماية معززة للحدود الأوكرانية الروسية في منطقة بريانسك ومنطقة كورسك، بينما في منطقة بيلجورود ومنطقة كورسك، تم توسيع مستوى التهديد المتزايد حيث تواصل القوات الروسية إطلاق قذائف الهاون على قوات الدفاع الأوكرانية داخل المناطق الحدودية.



وفي اتجاه خاركيف، لم يتغير الوضع بشكل كبير، تواصل روسيا اطلاق النار من أجل كبح جماح قوات الدفاع الأوكرانية.



وفي اتجاه سلوفينسك، شنت القوات الروسية بشكل منهجي ضربات مدفعية للحصول على موطئ قدم .. بينما في اتجاه ليمان، زادت روسيا من شدة قصفها المدفعي، وبالتحديد مع أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.



وفي اتجاه باخموت، أطلقت القوات الروسية النيران على مواقع أوكرانية بقذائف الهاون والمدافع والمدفعية الصاروخية بالقرب من مستوطنات مثل كوميشوفاكا وهيرسك وميكولايفكا وبيلوهوريفكا ونوفولوهانسكي.



وصد الجيش الأوكراني هجومًا بالقرب من فروبيفكا بينما حاول القوات الروسية أيضًا شن هجوم في اتجاه ميكولايفكا لكنها فشلت وتراجعت.



وعلى مدار اليوم الماضي، دمر الجيش الأوكراني 10 دبابات روسية و 16 عربة قتال مصفحة وسبع طائرات بدون طيار وأكثر من 10 مركبات آلية.