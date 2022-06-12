تفاصيل إصابة 24 شخصا فى اصطدام أتوبيس بأحد جبال جنوب سيناء

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، لمكان الحادث، وتبين إصابة 24 شخصا وهم "مصطفى صلاح الدين محمد، من القليوبية، حمدان إبراهيم سيد أحمد، من الغربية، ياسر أحمد سعد، من جنوب سيناء، وليد حسن محمود، من القليوبية، خديجة الحسيني سيد، من طنطا، الحسيني سيد سعد، من طنطا، زكي عادل زكي، من طنطا، محمد زينهم الموافي، من طنطا، أسماء الزغبي حسين، من الغربية، ناجي محمود علي، من المحلة، سيد أحمد محمد عباس، من المحلة، إيمان محمد أبو يوسف، من الغربية، هاني حمدي دياب، من المحلة، حفصة محمد كمال، من المحلة، مالك محمد إسماعيل، من المحلة، ياسين حسين السيد، من المحلة، حمزة إبراهيم صالحن من المحلة. مازن محمد داوودن من المحلة، سعيد إبراهيم سعيد، من المنوفية، أيمن عبد الله سعد، من القليوبية، فؤاد السيد عبد السلام من المحلة، محمود محمد فاروق، من القاهرة، إبراهيم عبد النبي سلمان، من المحلة، سارة محمد كمال، من الغربية".