تعليم المنوفية ينظم برنامج تبصير تعليمي عن طبيعة الدراسة في مدارس المتفوقين

المنوفية - محمد فتحى

تنظم مديرية التربية والتعليم بالمنوفية برنامج "تبصير تعليمي" للطلاب الفائقين من حملة الشهادة الإعدادية العامة 2022 حول طبيعة الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم التكنولوجيا " stem " وذلك بمدرج المركز الإقليمي لتعليم الكبار"اليونسكو" المجاور لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بسرس الليان "الجانب النظري".

كما ينظم التوجيه العام للتربية الاجتماعية بالمديرية عقب اللقاء النظري جولة ميدانية من داخل مبنى المدرسة وفندق الإقامة الخاص بها وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/6/2022 تحت رعاية الدكتورة أماني قرني مدير المديرية وإشراف تنفيذي من سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف على الأنشطة التربوية والثقافية بالمديرية وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية .

ويتناول البرنامج التبصيري كل ما يخص مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا" بنين / بنات" من حيث نوعية ومميزات الدراسة و الفرص التي تمنحها للدارسين بها ومجالات الدراسة بعد التخرج منها علاوة على عرض لنماذج متميزة من خريجي المدرسة .

يأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار رؤية الدولة والقيادة السياسية نحو تدعيم ومساندة الابداع والابتكار والذي يبدو جليا من خلال الدور الداعم للتوجيه العام للتربية الاجتماعية بديوان المديرية والإدارات التعليمية نحو أبنائنا الطلاب لا سيما المتفوقين منهم ، بهدف تنمية شخصياتهم والتعريف بما تبذله الدولة من جهود نحو تطوير التعليم بالتعاون مع مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بسرس الليان .