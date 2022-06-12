تسمم 45 شخصًا إثر تناولهم سمك مشوى فى ديرب نجم

استقبل مستشفى ديرب نجم المركزى فى محافظة الشرقية، قبل قليل، 45 شخصًا، من مختلف الأعمار، يُعانون من قيء وإسهال وأعراض تسمم؛ جراء تناولوهم جميعًا وجبة سمك مشوى من أحد الباعة الجائلين فى أحد أسواق المدينة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول عدد من الأشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال وأعراض تسمم.

بالانتقال والفحص تبين من المعلومات الولية وفحص المصابين أن عددهم حتى الآن ٤٥ مصابًا، من مختلف الأعمار؛ وأنهم قد حدثت إصابتهم جميعًا جراء تناول وجبة سمك مشوى من بائع متجول فى أحد أسواق المدينة، فيما تبين أن المصابين من عدد من القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين ممن توافدوا على مستشفى ديرب نجم المركزى، فيما يواصل المستشفى، حتى الآن، استقبال الحالات من مختلف القرى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة ديرب نجم ممن تناولوا السمك المشوى الذى تبين أنه السبب فيما أصابهم من أعرض التسمم والقيء والإسهال وتوافدهم على المستشفى المركزى لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة، فيما تُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط بائع السمك الذى تسبب فى وقائع التسمم وبيان حقيقة الأمر، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.