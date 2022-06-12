تسليم خطابات ندب الأعضاء المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2022.. اليوم

كتب محمود طه حسين

تسلم اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابات الندب لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين والملاحظين، حيث أكدت مصادر مسئولة، أن توزيع المراقبين والملاحظين على لجان السير تم فيه مراعاة المسافات والسفر بين الأعضاء من محافظة إلى أخرى، بحيث لا يغترب المعلم لمسافات بعيدة عن محل إقامته مع مراعاة الحرص على ضمان الشفافية فى عدم وجود قرابة أو معرفة بين العضو وأى طالب يؤدى الامتحانات.

وأوضحت المصادر فى تصريح خاص لليوم السابع"، أنه يتم توزيع خطابات الندب على " رؤساء اللجان ـ الملاحظين والمراقبين" إضافة إلى تسليم الإدارات التعليمية كشوف المناداة الخاصة بالطلاب المتقدمين للامتحانات وأيضا كشوف تحقيق الشخصية، لافتة إلى أنه يتم فتح باب قبول الاعتذارات الخاصة بالأعضاء منتصف الأسبوع الجارى.

فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات قبول الاعتذارات من المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات، منها أن يكون لدى المعلم أسباب مرضية ولديه شهادة من الكوميسيون الطبى التابع لمحافظته التى يعمل بها تفيد بإصابته بمرض يعيق عمله أو تتسبب المشاركة فى الثانوية العامة، وأن يكون المعلم حاصلاً على إجازة مرضية معتمدة، أو يكون هناك معلم وزوجته معلمة منتدبة لأعمال الامتحانات، فهنا يقبل اعتذار أحدهما وفقا لرغبتهما، كما يقبل العذر إذا كانت المعلمة لها زوج يعمل خارج البلاد أو بمنطقة نائية، أو إذا كان لدى المعلمة طفل رضيع.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.