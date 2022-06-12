تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10139 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1794 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 12531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 4082 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1856 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2760 نقطة.