تدريب عدد من العاملين بالمنشآت السياحية بشرم الشيخ ومتاحف الإسكندرية

انتهت وزارة السياحة والآثار من تدريب 22 من العاملين بالمنشآت السياحية "مطاعم وكافيتريات" بمدينة شرم الشيخ على أساسيات سلامة الغذاء والصحة العامة والحلول المستدامة لسلامة الغذاء، ما يأتى فى ضوء الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الجاري، وحرص الوزارة على تطبيق مثل تلك الممارسات الجيدة للتعامل السليم مع البيئة وجعلها مستدامة وتعميمها على جميع العاملين بالقطاع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أنه تم تنفيذ هذا التدريب بالتنسيق مع رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى ومواكبة التدريبات للمتغيرات التى يشهدها القطاع ، لافتة إلى أنه قام بالتدريب شركة "AHDO " المتخصصة فى مجال سلامة وصحة الغذاء والتنمية المستدامة.

وأضافت أن موضوعات التدريب شملت تعريف المتدربين بأساسيات سلامة الغذاء والصحة العامة، نظم إدارة سلامة الغذاء، القوانين الدولية المنظمة له ومرونتها، خطوات تطبيق نظام فعال، والحلول المستدامة لسلامة الغذاء.

وفى سياق متصل، نظمت الوزارة أيضا دورة تدريبية لعدد ٤٥ من العاملين بمتحفى الإسكندرية القومى والمجوهرات الملكية بمحافظة الاسكندرية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم خلال تعاملهم مع الزائرين، وذلك فى إطار برنامج "سفراء السياحة" الذى أطلقته الوزارة فى مارس 2020 والذى يتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائرين فى المواقع السياحية والأثرية والمتاحف.

وأوضحت مستشار الوزير لشئون التدريب أن هذه الدورة التدريبية تناولت عدد من الموضوعات وهى مفهوم الانطباع الأول و مهارات التواصل الفعال، لافتة إلى أنه تم تنفيذ هذا التدريب بالتنسيق مع رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، وقام بتدريب العاملين مؤسسة "Rhythm Hospitality Training Agency" المتخصصة فى مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا.

تجدر الإشارة أن برنامج "سفراء السياحة" يتم تنفيذه تحت رعاية بنك الإسكندرية وبالتعاون مع مؤسسة "Rhythm Hospitality Training Agency" المتخصصة فى مجال التدريب والضيافة والمعتمدة من معهد الضيافة ببريطانيا.