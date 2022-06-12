تجديد حبس المتهم فى واقعة "مذبحة دشنا" بقنا

قنا صابر سعيد

قررت جهات التحقيق في محافظة قنا، تجديد حبس المتهم في واقعة "مذبحة دشنا" 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلب تقرير الطب الشرعي.

وكان قد اعترف متهم بقتل والده وأشقائه الأربعة، والشروع في قتل والدته بمركز دشنا فى محافظة قنا، بسبب سوء معاملة الأول له، ما جعله ينتقم منهم جميعا.

وأعرب المتهم عن ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، مؤكدا أنه استل بندقية آلية وفتح الرصاص منها على الضحايا ثم هرب لحضن الجبل، إلا أن يد الشرطة طالته.

ونجحت أجهزة الأمن، فى ضبط المتهم بإطلاق النيران تجاه أفراد عائلته بقنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد أسرته (والده، والدته وأشقائه الأربعة - جميعهم مقيمون بدائرة المركز) مما أدى لوفاتهم عدا والدته "مصابة وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج" لخلافات بين المتهم ووالده لرغبته فـى أن يستكمل له نفقات بناء مسكن خاص به.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المُتهم بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، وأمكن ضبطه حال تواجده بإحدى المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزته (السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة - عدد من الطلقات لذات العيار- 2خزينة آلية).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لسوء معاملة والده له ورفضه إعطائه احتياجاته المادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

