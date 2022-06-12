اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 10:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تستقبل 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا

الأحد، 12 يونيو 2022 09:26 ص
بولندا تستقبل 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، أن البلاد استقبلت حتى الآن 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضى.

 

وأضافت الوكالة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن 24 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس السبت، مقابل 24 ألفا و700 لاجئ في اليوم السابق عليه.

 

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.

 


بولندا

لاجئين

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة