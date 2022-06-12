بوتين: روسيا دولة قوية لها دور كبير فى العالم ولا بديل عن تضامن شعبنا

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا اتحاد قوي ودولة قوية ولها دورا كبيرا في العالم، مشددا على أهمية تضمان الشعب الروسى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وكانت مؤسسة "روس كونجرس" الروسية، قد أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2022، التي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يونيو الجاري.

وذكرت المؤسسة المسئولة عن تنظيم المؤتمرات والفعاليات في روسيا أن الجلسة العامة للمنتدى تديرها مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير إذاعة "روسيا اليوم" ومجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية.

وأضافت المؤسسة -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن موضوع المنتدى هذا العام يتمحور حول "الفرص الجديدة في العالم الجديد"، وهو ما يعكس التغيرات الدولية الحالية حول العالم ويوفر فرصة للحوار بين كل الأطراف المهتمة.

وتُعقد النسخة الخامسة والعشرون من منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري، في حضور أكثر من 2700 ممثل أعمال، بما في ذلك أكثر من ألف رئيس شركة، بجانب ممثلين عن جميع المناطق الروسية.