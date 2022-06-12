اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 يونيو 2022 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بلينكن: "ندرك رغبات شعب روسيا الذى لا يزال يسعى نحو تحقيق الحرية والكرامة"

الأحد، 12 يونيو 2022 02:03 م
بلينكن: "ندرك رغبات شعب روسيا الذى لا يزال يسعى نحو تحقيق الحرية والكرامة" وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، عن أمنياته بمستقبل أكثر سلاما وانفتاحا لشعب روسيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الروسي.. وقال: إنه "في يوم روسيا، ندرك رغبات الشعب الروسي الذي لايزال يسعى - كما فعل في يونيو 1990- نحو تحقيق الحرية والكرامة، والذي غالبا ما يتعرض لخطر شخصي كبير".

 

وذكر بلينكن في بيان له نشر على الموقع الاليكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن يوم 12 يونيو 1990 يعتبر خطوة مهمة على صعيد تحقيق التطلعات التي يصبو إليها شعب الروسي نحو الحرية والديمقراطية فضلا عن كسر الحواجز التي تفصله عن بقية العالم. 


وأضاف: "المواطنون الروس يستحقون -مثلهم مثل الناس في كل مكان- أن يحيوا حياة خالية من القمع وأن يكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية دون خوف من العقاب، ويشمل ذلك أيضا قدرتهم على التعبير عن آرائهم والمشاركة السلمية في الأنشطة المدنية والسياسية في بلدهم".


واستطرد: "للأسف، ليس هذا هو الواقع في روسيا اليوم... الكرملين كثف حملته ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة... يشن الكرملين حربا غير مبررة ضد دولة مجاورة ذات سيادة، تحاول الحكومة الروسية إبقاء مواطنيها في حالة جهل بشأن الفظائع التي ترتكبها ضد شعب أوكرانيا" على حد وصف البيان.


وتابع: "لقد تركت حرب الكرملين روسيا في حالة عزلة دولية وهي تسلب المواطنين الروس إمكانية بناء مستقبل أفضل في انسجام مع جيرانهم.. وهذه العزلة ليست حتمية بل إنها ناجمة عن قرارات قادة روسيا". 

 


روسيا

امريكا

أنطوني بلينكن

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة