بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى بوفد طلابى من جامعة "Aachen" الألمانية

التقى اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بوفد طلابى من جامعة "Aachen" الألمانية، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس بحدائق القبة.

وخلال اللقاء، تحدث البطريرك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر بمختلف طوائفها، موضحًا الأنشطة الرعوية والخدمية، والمجتمعية المتنوعة التى تقدمها الكنيسة الكاثوليكية. وفى نهاية الاجتماع، تمنى غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر كامل التوفيق والنجاح للوفد الجامعي.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار زيارة الوفد الطلابى لمصر، خلال هذه الفترة.