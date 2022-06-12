اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى بوفد طلابى من جامعة "Aachen" الألمانية

الأحد، 12 يونيو 2022 10:19 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى بوفد طلابى من جامعة "Aachen" الألمانية بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي بوفد طلابى
كتب: محمد الأحمدى

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التقى اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بوفد طلابى من جامعة "Aachen" الألمانية، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس بحدائق القبة.

 

وخلال اللقاء، تحدث البطريرك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر بمختلف طوائفها، موضحًا الأنشطة الرعوية والخدمية، والمجتمعية المتنوعة التى تقدمها الكنيسة الكاثوليكية. وفى نهاية الاجتماع، تمنى غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر كامل التوفيق والنجاح للوفد الجامعي.

 

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتى فى إطار زيارة الوفد الطلابى لمصر، خلال هذه الفترة.

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

الانبا ابراهيم اسحاق



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