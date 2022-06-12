اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء التصويت فى الجولة الأولى للانتخابات التشريعية بفرنسا

الأحد، 12 يونيو 2022 08:44 ص
بدء التصويت فى الجولة الأولى للانتخابات التشريعية بفرنسا انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 48 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا ، حيث يتنافس ما يقرب من 6300 مرشح في 577 دائرة انتخابية.

 

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية قبل إغلاق آخر مركز اقتراع في العاصمة الفرنسية في تمام الساعة 8 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد).


وأضافت القناة أن رئيس الوزراء السابق "إدوارد فيليب" أدلى بصوته في "لوهافر" التي تقع في النورماندي، شمال غرب فرنسا .

 


فرنسا

انتخابات تشريعية

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