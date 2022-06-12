بدء التصويت فى الجولة الأولى للانتخابات التشريعية بفرنسا

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أنه لن يتم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية قبل إغلاق آخر مركز اقتراع في العاصمة الفرنسية في تمام الساعة 8 مساء (حسب التوقيت المحلي للبلاد).



وأضافت القناة أن رئيس الوزراء السابق "إدوارد فيليب" أدلى بصوته في "لوهافر" التي تقع في النورماندي، شمال غرب فرنسا .