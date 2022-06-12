"بحوث الصحراء" ومنظمة التنمية الزراعية ينفذان قوافل بيطرية بوادى فيران

كتبت ـ أسماء نصار

نفذت الفرق البحثية بمركز الصحراء أنشطة لدمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم فى المجالات الزراعية والتنموية بمنطقة وادى فيران، وذلك من خلال تنفيذ عدد من القوافل البيطرية والإرشادية بمناطق وادى الطر ووادى مكتب بمنطقة وادى فيران بمحافظة جنوب سيناء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.



وأوضح زغلول، أنه سيتم من خلال البرنامج توفير عدد من المشروعات التنموية فى مجالات تربية الدواجن و نحل العسل وتطبيق الممارسات الزراعية البيئية التى تهدف الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك تعظيم الاستفادة من الزراعات المحمية ونشر تكنولوجيا إنارة المنازل بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف رفع درجة الوعى وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بوادى فيران.



وأضاف دكتور إيهاب زغلول- رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أنه بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعية بجنوب سيناء و الدعم الكامل من الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعة بجنوب سيناء فقد قامت فرق العمل بفحص وتحديد الإصابات النباتية المنتشرة بالمنطقة لعدد 50 فدانا بوادى مكتب، وقد تم تقديم المبيدات و المغذيات للمزارعيين و إطلاعهم على الطرق العلمية السليمة والأمنه لاستخدام تلك المبيدات.



كما ذكر الدكتور أحمد الحاوى- عضو الفريق البحثى بأنه تم تنفيذ قافلة بيطرية بالتنسيق مع الدكتورة رحاب الجوهرى مدير عام الطب البيطرى بجنوب سيناء حيث تم فحص وعلاج عدد من الحيوانات المزرعية وتحديد الإصابات الشائعة وقد تم دعم المربين بالأدوية البيطرية والأملاح المعدنية والفيتامينات اللازمة لتحسين الحالة الصحية ومكافحة الطفيليات الداخلية و الخارجية، وقد تم إجراء بعض الجراحات اللازمة لعلاج الحيوانات.



وأفاد الدكتور كامل عامر مدير مكتب المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة بأن المنظمة تستكمل دورها التنموى بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون المستمر مع مركز بحوث الصحراء.



وأشاد رئيس مركز بحوث الصحراء بالدعم المستمر لأنشطة مركز بحوث الصحراء من قبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتوجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتنسيق و تسهيل مهمة فريق العمل.

