اليوم العالمى لعمالة الأطفال.. الهجرة الدولية تنظم احتفالية لـ90 مهاجرا بالقاهرة

كتبت : هند المغربي

نظمت المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالتعاون مع منظمات دولية ومجتمع مدنى باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال في 12 يونيو 2022 ، من خلال تنظيم حدث مجتمعي لأكثر من 90 مهاجراً من جنسيات مختلفة في القاهرة، من بينهم 70 طفلاً.

يذكر أن الأمم المتحدة دعت إلى تفعيل أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على عمل الأطفال، وتشجيع منظمة العمل الدولية لإتخاذ إجراءات محددة لتنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن إنهاء عمل الأطفال مع حلول عام 2025.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يدعو المقصد السابع من الغاية الثامنة من أهداف التنمية المستدامة الجميع إلى العمل على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على عمل الأطفال والرق المعاصر والإتجار بالبشر، بما يضمن تجريم كل أنواع عمل الأطفال والقضاء عليها بوصفه خطوة أساسية لتحقيق العمل الملائم للجميع، وإتاحة أعمال منتجة بدوام كامل والتأكد من اعتماد النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وذكرت الأمم المتحدة أن الإجراءات التي اتخذتها منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء عمل الأطفال قد تكثفت على مدى السنوات الأربع الماضية وتم إحراز تقدم كبير منذ صدور التقرير العالمي الأول عن هذا الموضوع، وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ بتركيز أكثر ووضع اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ كحافز للتحالف العاﻟﻤﻲ دﻋﻤﺎً ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن منظمة العمل الدولية تشجع اتخاذ إجراءات محددة بشأن عمالة الأطفال والقضاء عليها، ومن أهمها، التصديق العالمي على اتفاقيات عمل منظمة العمل الدولية وجميع الاتفاقيات الأساسية لها. وضمان تركيز على السياسات والبرامج الوطنية لتعزيز نهج متكامل لجميع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وتوسيع النهج المتكامل للمنطقة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال، مع الالتزام بالحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن إكمال التعليم الإلزامي.

وأضافت الامم المتحدة "فضلاً عن تعزيز السلامة والصحة في مكان العمل لجميع العاملين، ولكن مع توفير ضمانات محددة للأطفال بين الحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن 18 عن طريق إعداد و تحديث قوائم عمل الأطفال الخطرة. وكذلك تعزيز أداء المؤسسات والآليات الرامية إلى رصد التطبيق الفعال للحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك الحماية ضد عمالة الأطفال (المحاكم والقضاة ومفتشو العمل ومراقبة عمل الأطفال).

كما تشجع منظمة العمل الدولية، مواصلة تطوير الدعوة والشراكات الاستراتيجية على المستوى الدولي والوطني والمجتمعي وتعزيز الحركة العالمية ضد عمل الأطفال، مع تكرار وتوسيع الممارسات الجيدة التي أدت إلى نتائج مستدامة بشأن القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال.