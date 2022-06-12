اليوم.. إعلان قوائم المرشحين لمجالس 29 نقابة عمالية وتلقى الطعون

كتبت آية دعبس

تُعلن وزارة القوى العاملة، اليوم، الأحد، قوائم أسماء المُرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عمالية عامة ، للدورة النقابية 2022/2026، وذلك عقب فتح باب تلقى طلبات الترشح أمس السبت، من التاسعة وحتى الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المرشحين اليوم الأحد ، والطعون علي أسماء المرشحين بعد غد الإثنين، والبت في الطعون علي أسماء المرشحين الثلاثاء المقبل ، وإعلان الكشوف النهائية 15 يونيو الجاري، علي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

وتتضمن النقابات التي جارى الترشح لمجالس عضويتها: "العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك".

كما شملت العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة.