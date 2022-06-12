المواد الغذائية: تراجع أسعار بعض أنواع الجبن والزبادى المعلب فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

قال حازم عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، أن اسعار السلع الغذائية الاستراتيجة لم تشهد اي ارتفاعات او انخفاضات تذكر باستثاء الارز السائب انخفض بقيمة جنيه واحد للكيلو، وكذلك بعض أنواع الجبن المثلثات انخفضت بقيم 5 جنيهات للعلبة، ومازالت باقي السلع الاخري عند نفس معدلات الاسبوع الماضي.

وقال المنوفي، في التقرير الأسبوعي للشعبة، إن أسعار الالبان مستقرة سواء المعبأة أو السائبة، وان ما أثير حول ارتفاع اسعارها غير صحيح، وكذلك انخفضت أسعار الزيوت عالميا بقيمة 700 جنيه للطن منذ الاسبوع الماضي ولكن المنتجين لم يخفضوا الاسعار حتي الان، ومازالت تباع بنفس اسعار الاسبوع الماضي.

وأضاف أن اسعار السكر ايضا تراجعت لكنها لم تنعكس علي اسعار البيع، ولفت النظر إلي أن من المتوقع أن تشهد اسعار الأرز انخفاضات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة إن الموسم الجديد لحصاد الأرز خلال شهر أغسطس المقبل، وبالتالي ستنخفض الاسعار كما يحدث في كل موسم.

وطالب المنوفي، الحكومة أن تقوم بدور في هذا الموسم وتضع أسعار للتوريد كما حدث في القمح لمنع تلاعب كبار تجار الأرز، اللذين يشترون الارز بسعر منخفض في موسم الحصاد من الفلاحين ثم يقوم برفع السعر تدرجيا وتعطيش السوق لجني أكبر قدر من المكاسب علي حساب المستهلك البسيط.

وأوضح المنوفي، أن سعر السكر والدقيق سجل ما بين 12 الي13 جنيها للكيلو، وتراوح الأرز السايب بين 10 إلي 14 جنيها والارز المبعأ من 12 الي 16 جنيها للكيلو، وسعر الزيت (750 جرام) 28 جنيها، وكيس المكرونة 400 جرام سجل بين 6الي7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اللبن الجاموسي بين 14 الي 16 جنيها، وتراوح سعر اللبن المعبأ بين 19 الي20 جنيها للتر، وتراوحت الجبنة الفيتا بين 8 الي 10 جنيهات للربع كيلو، و35 الي40 جنيها للكيلو، وتراوحت الجبنة البيضاء الطرية بين 48 و58 جنيها للكيلو، والجبنة البيضاء الناشفة تراوحت بين 50 الي60 جنيها للكيلو، والجبنة التركي تراوحت بين 98 الي120 جنيها للكيلو، والجبن الحمراء (فلمنك) والشيدر تراوحت بين 180 الي 200 جنيه للكيلو، والجبنة الجودة من 190 الي 220 جنيها للكيلو، والجبن الملح خفيف والكيري السايبة تراوحت بين 40 الي

60 جنيها للكيلو، وتراوحت اسعار الكريمة بين 60 الي80 جنيها، وتراوحت القشطة بين 100 الي 140 جنيها للكيلو،والحلاوة السكرية تراوحت بين 40 الي60 جنيها، والعلب الصغيرة من 10 الي 15 جنيها، والنصف كيلو من 20 الي 25 جنيها، واستقر سعر البيض عند جنيهين للبيضة الواحدة و55 جنيها للطبق، وتراوح سعر الزيتون بين 30 الي50 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الجبن المثلثات من 5 الي 22 جنيها.

وأشار المنوفي الي أن اسعر السمنة الكيلو ونصف تراوحت بين 60 الي 66 جنيها، وال750 جرام تراوحت بين 30 و33 جنيها، فيما تراوحت اسعار التونة بين 15 الي 35جنيها، والسردين تراوح بين 12 الي15 جنيها، وتراوح البولوييف البرازيلي بين 50 الي 60 جنيها، وتراوح سعر الهامبورجر والكفتة ال10 قطع بين 17.5 و50 جنيها .

ووفقا للمنوفي، تراوح سعر الشاي الربع كيلو بين 24 الي30 جنيها، وتراوح سعر البن بين 14 الي20 جنيها للعبوات الصغيرة، وتراوحت العصائر الصغيرة بين 3 الي5 جنيهات، وتراوح لتر العصائر بين 10 الي15 جنيها، وسجلت المياه الغازية 2 لتر 15 جنيها، واللتر الواحد 11 جنيها، وتراوحت اسعار المربي ال400 جرام بين 12 الي20 جنيها، وتراوح عسل النحل نصف كيلو بين 30 الي50 جنيها.

وقال المنوفي، ان متوسط الاسعار حسب الجودة التعبئة والتغليف واسم المنتج، ولفت النظر إلي أن الزيادات الاخيرة التي شهدها اسعار السلع أثرت سلبا علي التجار، حيث قللت من دوران رأس المال، خاصة أن المستهلك حينما ترتفع الاسعار يقلل تلقائيا من السلع التي يتم شرائها.

وأكد المنوفي، أن التاجر مؤدي للخدمات ووسيط وعارض للسلع بين المنتج والمستهلك وله هامش ربح محدد، وبالتالي من صالحه ان تنخفض الاسعار ليقوم ببيع اكبر كميات ممكنة من السلع، وشدد في الوقت نفسه على ان التاجر ليس له دخل في التسعير، وانما تسعير المنتج والسعر يقتصر فقط علي الشركات والمنتجين والموزعين.