المشهد روعة بعد انكسار الموجة الحارة ببحر الإسكندرية ودرجة الحرارة تسجل 29.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون "اليوم السابع" فيديو لايف من شواطئ الإسكندرية، حيث انكسار الموجة الحارة، وسجلت الإسكندرية اليوم 29 درجة فى العظمى بعد أن وصلت درجة الحرارة أمس إلى 36 درجة فى العظمى.

وجاءت حالة البحر جيدة اليوم للسباحة، حيث الامواج الخفيفة التى تزيد من بحر الإسكندرية جمالا وسط إقبال من المصطافين للاستمتاع بالبحر بعيدا عن الشمس الحارقة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.



شاطئ الاسكندرية (2)



شاطئ الاسكندرية (3)



شاطئ الاسكندرية (4)