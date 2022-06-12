المشرفة على القومى للإعاقة تستقبل وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى

كتب ـ محمود راغب

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمكتبها بمقر المجلس، وفدا رفيع المستوى من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي في مصر، يمثله آنا باولا رئيس مجموعة الحوكمة والتنمية الاجتماعية بالوكالة الإيطالية.

دار اللقاء الذي حضره من جانب المجلس الدكتور مصطفى بيومي، مستشار التخطيط الإستراتيجي، حول اتفاقية المنحة المقدمة من الجانب الإيطالي، والتي تدخل مراحلها النهائية للتنفيذ الفعلي والشراكة ما بين الوكالة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها، أعربت المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بهذا اللقاء الذي تم فيه استعراض كافة الأمور المتعلقة بالمنحة الإيطالية المقدمة للمجلس، وأوجه التعاون المرتقبة بين الجانبين، وبحث سبل تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بحقوقهم.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن اللقاء تطرق للحديث عن التوقيتات النهائية لإبرام الاتفاقية، وبعض التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والبنود والمجالات التي ستعمل عليها الاتفاقية.

وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أن المنحة المقدمة من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في مصر، ستساعد المجلس في تنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين على كافة المستويات اللوجستية والتدريبية والتأهيلية، وكذلك تصميم وتنفيذ حملات إعلانية موسعة تستهدف توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التعامل معهم، والتعرف على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتضمن المنحة أيضاً تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال تمكين وتأهيل ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اختصاصات المجلس بتعزيز حقوقهم والعمل على تقديم الخدمات والفرص المتاحة لهم في المجتمع.