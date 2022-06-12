اليوم السابع
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المتهم بمذبحة الريف الأوروبى يجرى محاكاة تصويرية لجريمته

الأحد، 12 يونيو 2022 11:39 م
المتهم بمذبحة الريف الأوروبى يجرى محاكاة تصويرية لجريمته كلبش- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أقامت النيابة العامة، الدليل على المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبى بمدينة الشيخ زايد؛ عمدًا، من إقراره فى التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التى استخدمها لتنفيذ مخططه فى هتك العرض.

 

كما أرشد المتهم عن الأدوات التى استخدمها لدسّ المخدِّر فى شراب المجنى عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجنى عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود فى التحقيقات.

 

وذكرت النيابة العامة فى بيان صادر عنها منذ قليل، إن المتهم اقترنت جنايته بخمس جنايات أخرى هى قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع فى هتك عرض إحدى ابنتيه المجنى عليهما.

 

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

 


النيابة العامة

مذبحة الريف الاوروبي

قتل ٥ اشخاص

مزرعة الريف الاوروبي

المتهم بالريف الاوروبي



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