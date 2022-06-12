اليوم السابع
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المؤبد لعاطل بسبب اتجاره في المواد المخدرة بالشرقية

الأحد، 12 يونيو 2022 02:50 م
المؤبد لعاطل بسبب اتجاره في المواد المخدرة بالشرقية المستشار إبراهيم عبد الحي
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها منذ قليل، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، لقيامة بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتة سلاحا ناريا بدون ترخيص.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشري، وأمانة سر محمد فاروق.
 
ترجع وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2020 جنايات منيا القمح، بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، معلومات تفيد أن عاطل بمركز منيا القمح، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع.
 
وأكدت التحريات التي قام بها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، صحة تلك المعلومات، وأنه يتخذ من مزرعة نائية كائنة بالأراضي الزراعية مقرا لممارسة نشاطه الإجرامي، وأنه يمتلك سلاحا ناريا بدون ترخيص للدفاع عن نشاطة غير المشروع، وأنه يشكل خطرا داهما على الأمن العام .
فتم إعداد حملة مكبرة وضبطة وبحوزتة كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري  واحالتة للنيابة التي قدمتة لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 


الشرقية

جنايات الزقازيق

عاطل مواد مخدرة

منيا القمح

المؤبد



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