الكنيسة: ترسيم قمص وشمامسة وتدشين مذبح بكفر الشيخ

كتب ــ محمد الأحمدى

دشن الأنبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري ، المذبح الجانبية لكنيسة الشهيد مار جرجس بكفر يوسف حنس مركز قلين، على اسم رئيس الملائكة ميخائيل والقديس مار مرقس، كما دشن مذبحا جديدا بالكنيسة العلوية الملحقة وأيقونات الكنيسة وشرقية الهيكل (حضن الآب).

وصلى القداس الإلهي بالكنيسة، وعقب صلاة الصلح رسم الأب القمص جوارجي سمير الكاهن بالكنيسة ذاتها في رتبة القمصية.

وصلى عقب صلاة الصلح صلوات رسامة عدد كبير من أبناء مدرسة الشمامسة بالكنيسة في رتبة ابصالتس (مرتل).

وعقب القداس الإلهي عقد اجتماع للآباء كهنة الإيبارشية، وألقى كلمة عن مجالات خدمة الكاهن والمحاور العشرة التي ذكرها قداسة البابا تواضروس الثاني في اجتماع المجمع المقدس، كما نبّه بالتوصيات التي أقرّها المجمع المقدس وبعض الأمور الإدارية الخاصة بالخدمة الرعوية بالإيبارشية.