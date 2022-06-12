الكنيسة ترسم 3 كهنة بإيبارشية 6 أكتوبر

كتب ـ محمد الأحمدى

صلى الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية مدينة 6 أكتوبر وأوسيم، القداس الإلهي صباح اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، ورسم عقب صلاة الصلح ثلاثة من الشمامسة في درجة القسيسية للخدمة ككهنة عموم بالإيبارشية، وهم:

الشماس جرجس عيسى باسم القس فلتاؤوس

الشماس سامح تادرس باسم القس متاؤوس

الشماس روماني صبحي باسم القس أبانوب

ومن المقرر أن يقضي الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السريان بوادي النطرون.