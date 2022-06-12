اليوم السابع
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الكنيسة ترسم كهنة جدد بإيبارشية المنيا

الأحد، 12 يونيو 2022 06:32 م
الكنيسة ترسم كهنة جدد بإيبارشية المنيا الكنيسة ترسم كهنة جدد بإيبارشية المنيا
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمنيا، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، ورسم عقب صلاة الصلح أربعة من الشمامسة في درجة القسيسية للخدمة بالإيبارشية، وهم:
 
 
الشماس هاني فرج الله باسم  القس إشعياء
 
الشماس هاني نادي باسم القس يواقيم
 
الشماس عياد جابر باسم القس متياس
 
الشماس ميخائيل كمال باسم القس بافلوس.
 
 
و تحتفل الكنيسة اليوم بعيد العنصرة ” حلول الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين ” و كذلك تصلي الكنيسة في هذا اليوم صلاة تعرف بصلاة السجدة.
 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رسامه كهنه

ايبارشيه المنيا



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