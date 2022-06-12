القوات الأوكرانية تطلق نحو 200 قذيفة على مدن وبلدات دونيتسك

وأضافت سلطات دونيتسك حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن قوات كييف تواصل قصفها المكثف على المنشآت المدنية بدونيتسك.



وكان خمسة مدنيين قد قتلوا أمس السبت، وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء قصف أوكراني على مدن في "دونيتسك".

يذكر أن دونيتسك تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية، بما في ذلك باستخدام مدافع الهاوتزر التي قدمتها الدول الغربية.