اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القوات الأوكرانية تطلق نحو 200 قذيفة على مدن وبلدات دونيتسك

الأحد، 12 يونيو 2022 08:25 ص
القوات الأوكرانية تطلق نحو 200 قذيفة على مدن وبلدات دونيتسك الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات في دونيتسك أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال الساعات الماضية نحو 200 قذيفة مدفعية وصاروخية على مدن وبلدات الجمهورية.

 

وأضافت سلطات دونيتسك حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن قوات كييف تواصل قصفها المكثف على المنشآت المدنية بدونيتسك. 


وكان خمسة مدنيين قد قتلوا أمس السبت، وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء قصف أوكراني على مدن في "دونيتسك".
يذكر أن دونيتسك تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف متكرر من قبل القوات الأوكرانية، بما في ذلك باستخدام مدافع الهاوتزر التي قدمتها الدول الغربية.

 


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