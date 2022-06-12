القبض على عاطل وراء قتل والدته فى المقطم

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما قتل والدته بمنطقة المقطم، عقب التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة بها طعنات، إحداها في الرقبة وتم نقلها إلى المشرحة .
وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، نجلها بسبب سوء سلوكها وتم ضبط المتهم واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
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