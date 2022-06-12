اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 02:48 م
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القبض على عاطل وراء قتل والدته فى المقطم

الأحد، 12 يونيو 2022 02:38 م
القبض على عاطل وراء قتل والدته فى المقطم حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما قتل والدته بمنطقة المقطم، عقب التعدى عليها بسلاح أبيض، وتم نقلها إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى، بوجود جثة لسيدة مقتولة داخل شقة بمنطقة المقطم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة بها طعنات، إحداها في الرقبة وتم نقلها إلى المشرحة .

 

وبإجراء التحريات، تبين أن مرتكب الواقعة، نجلها بسبب سوء سلوكها وتم ضبط المتهم واتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 


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