اليوم السابع
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القبض على عاطل اتهمته شقيقته بالاعتداء على ابنها فى المنوفية

الأحد، 12 يونيو 2022 04:01 م
القبض على عاطل اتهمته شقيقته بالاعتداء على ابنها فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل، وذلك لاتهام شقيقته له بالتعدى على ابنها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتعود أحداث الواقعة، إلى تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتقدم سيدة، بتحرير بلاغ إلى مركز شرطة تلا، وجهت فيه اتهاما لشقيقها الأصغر، بالتعدي على طفلها، خلال تواجده في منزل أسرتها بمدينة تلا، واتخذت الإجراءات القانونية، حتى أُلقي القبض على المتهم، وحرر ضباط مركز شرطة تلا محضرا بالواقعة، حمل الرقم 3414 لسنة 2022، وذلك بعد سماع أقوال الشاكية والمتهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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