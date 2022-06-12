القبض على تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابى بمصر الجديدة، تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر ومراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، من ضبط (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ) حال إستقلال أحدهم سيارة وتواجد باقى المتهمين داخل أحد المحلات التجارية ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض"مطواة").

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، كما أقروا بشروعهم فى سرقة أحد المحالات التجارية محل الضبط، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لتسهيل تحركاتهم ، وبإستدعاء مالك المحل المشار إليه إتهمهم بالشروع فى سرقته، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.