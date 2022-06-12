الفنان الإسباني لويس خيمينيث يحمل موسيقى شرق إسبانيا إلى الإسكندرية

كتبت: هناء أبو العز

يقدم الفنان الإسباني لويس خيمينيث أموروس، آخر مشروعاته الموسيقية بعنوان " شرق إسبانيا المجهول"، أثناء الحفل الذي سيحييه نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل في مركز الجيزويت الثقافي بمدينة الإسكندرية.

عمل لويس خيمينيث 42 عاما، وهو من مواليد مقاطعة أليكانتي، شرق إسبانيا كأستاذ في فن الموسيقى العرقية بجامعة فورت هاري وجامعة رودس بجنوب إفريقيا، وأعد أبحاثا حول الموسيقى عبر الثقافات، والموسيقى في فترات ما قبل الإستعمار والدراسات المتعلقة بفترات ما بعد الاستعمار في ستة دول إفريقية (الجزائر، مالي، زيمبابوي، زامبيا، وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى إقليم الصحراء الغربية) في الهند وإسبانيا.

وقدم في السنوات الأخيرة ثلاثية موسيقية بعنوان "لويس خيمينيث أموروس: الممر الأوسط" وسجلها في إسبانيا وجنوب أفريقيا وماليزيا بين عامى 2019 و 2020 ، ورشح العمل للفوز من قبل مؤسسة ميلون و اختير من قبل مؤسستي ترانس جلوبال ميوزيك وموندوفونياس.

يذكر أن عمل "شرق إسبانيا المجهول" مستوحى من الموسيقى الشهيرة بمنطقة أليكانتي ويحتوي على مقطوعات تضم عدة آلات ويعبر عن أنماط موسيقية متنوعة (الشعبية والموسيقى العالمية والجاز والموسيقى الإلكترونية و الكلاسيكية). ويستخدم فيه آلات النفخ الموسيقية من شرق إسبانيا والآلات الوترية الصوتية والكهربائية، وكذلك آلات الإيقاع بمنطقة البحر المتوسط مع إستخدام طبقات معينة من الموسيقى الإلكترونية من أجل إدراج الأصوات الإعتيادية والحضرية الخاصة بهذا الجزء من العالم.

سوف يشارك في الحفل موسيقيون محليون يوم الجمعة 17 يونيو في تمام الساعة السابعة مساء بمركز الجيزويت الثقافي بمدينة الإسكندرية.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم لويس خيمينيث ورشة عمل تدريبية إلى موسيقيين مصريين سيقومون خلالها باستكشاف الروابط التاريخية المشتركة بين إسبانيا ومصر وكذلك أوجه التشابه بين الموسيقى الأندلسية و"المخيلات الأندلسية" مع الموسيقى التقليدية للشرق الإسباني. وسوف تتيح الورشة الفرصة لعمل تجارب أداء وتسجيل قام بتأليفها لويس خيمينيث خصيصا من أجل هذا المشروع. سوف تعقد ورشة العمل يوم السبت 18 يونيو الساعة 5 مساء في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.

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