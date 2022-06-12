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العربية: المعلومات تفيد بأن روسيا تسيطر على أكثر من 70% من سيفيرودونيتسك

الأحد، 12 يونيو 2022 06:33 م
العربية: المعلومات تفيد بأن روسيا تسيطر على أكثر من 70% من سيفيرودونيتسك أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال مراسل قناة العربية، فى خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، إن المعلومات تفيد بأن روسيا تسيطر على أكثر من 70% من سيفيرودونيتسك، موضحا أن القتال بين القوات الأوكرانية وروسيا فى شرق البلاد يقع فى 35 مدينة وقرية.

 

وفى وقت سابق عبر الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، عن مدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، وقال فى تدوينه عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، "فى ساحة المعركة فى أوكرانيا يتم تحديد القواعد التى سيعيش العالم وفقًا لها، وما سيكون ممكنًا وما سيكون مستحيلًا".

 

وأضاف زيلينسكى، فى تعليقه على مجموعة من الصور للجنود الأوكران، ومناطق القصف فى بلاده، التى شاركها مع متابعيه، "يجب أن ننقذ العالم معًا من العودة إلى الأيام التى كان يتم فيها تقرير كل شيء على أساس ما يسمى بحق القوة، ولم يكن للأفراد وأى من أفكارهم، مثل العديد من الدول".

 


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