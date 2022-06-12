الصين: تأثر أكثر من 1.1 مليون ساكن بمقاطعة جيانجشي بالأمطار الغزيرة والفيضانات

أ.ش.أ

أعلنت السلطات المحلية الصينية اليوم الأحد، تأثر أكثر من 1.1 مليون ساكن في مقاطعة جيانجشي شرقي الصين بالأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن الأمطار في الفترة من 28 مايو حتي يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت السلطات في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن مقاطعة جيانجشي بدأت استجابتها الطارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات ابتداء من مساء أمس السبت، وفقا لمقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة، مشيرة إلى أن الطقس القاسي تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 2.65 مليار يوان (حوالي 400 مليون دولار أمريكي) بعد تدميره أراضي زراعية ومنازل، كما تم إجلاء ما إجماليه نحو 83 ألف شخص خلال هذه الفترة.

يذكر أن مديرية الأرصاد الجوية الصينية تتوقع أن تشهد جيانجشي عاصفة مطيرة تتحرك من الشمال إلى الجنوب في الفترة ما بين يومي 12 و 14 من يونيو الجاري، مع هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة إدارة الطوارئ أن الصين خصصت 360 مليون يوان (53.74 مليون دولار أمريكي) مقدما من الصناديق المركزية للإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، لمساعدة الحكومات المحلية في السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث.

وقالت الوزارة - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إنه تم تخصيص نحو 340 مليون يوان لـ12 منطقة على مستوى المقاطعات بجنوبي الصين، بما فيها هونان و قوانغشي و قويتشو؛ لمساعدتها في أعمال البحث والإنقاذ وإعادة توطين المتضررين، إلى جانب العلاج في حالات الطوارئ، واكتشاف الكوارث الثانوية، وإصلاح المنازل المتضررة، مضيفة أنه تم تحصيص الـ20 مليون يوان المتبقية لمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين لحل مشكلة نقص المياه هناك.

يذكر أن عدة جولات من العواصف المطيرة ضربت المناطق الجنوبية من البلاد هذا العام، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدفقات طينية وصخرية.

وتسببت الفيضانات في خسارة اقتصادية مباشرة بلغت 5.09 مليار يوان الشهر الماضي، بزيادة قدرها 35 % عن المتوسط خلال نفس الفترة على مدى السنوات الخمس الماضية.