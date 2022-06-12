اليوم السابع
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الصين: أحرزنا تقدما فى تطوير أسلحة نووية جديدة ولن نستخدمها إلا للدفاع عن النفس

الأحد، 12 يونيو 2022 08:42 ص
الصين: أحرزنا تقدما فى تطوير أسلحة نووية جديدة ولن نستخدمها إلا للدفاع عن النفس الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

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قال وزير الدفاع الصيني وي فنجي اليوم الأحد، إن الصين أحرزت تقدما مثيرا للإعجاب في تطوير أسلحة نووية جديدة، لكنها لن تستخدمها إلا للدفاع عن النفس .

 

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في حوار "شانجريلا" المنعقد حاليا في سنغافورة، وذلك حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية .


وأضاف وي "أن الصين اتبعت دائما المسار المناسب لتطوير القدرات النووية لحماية بلادنا"- وذلك في رده على سؤال حول تقارير العام الماضي تفيد ببناء أكثر من 100 صومعة صواريخ نووية جديدة في شرق الصين-، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية التي تم عرضها في العرض العسكري لعام 2019 في بكين والتي تضمنت قاذفات مطورة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "دي إف-41" تم تشغيلها ونشرها.


وأوضح وي "لقد طورت الصين قدراتها لأكثر من خمسة عقود .. من العدل أن نقول إنه كان هناك تقدم مثير للإعجاب"، مضيفا "سياسة الصين ثابتة.. نستخدمها للدفاع عن النفس .. لن نكون أول من يستخدم أسلحة نووية".


وشدد وي على أن الهدف النهائي لترسانة الصين النووية هو منع الحرب النووية، قائلا "لقد طورنا القدرات النووية لحماية العمل الشاق للشعب الصيني وحماية شعبنا من ويلات الحرب النووية".

 


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