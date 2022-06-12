"الصافى جروب" تحتفل بالاشتراك مع حياة كريمة بتوفير احتياجات 200 فتاة مقبلة على الزواج من الغربية

تقرير خاص

- محمد صافي: نحرص على تعزيز مجهودات الدولة في تقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا

شاركت "الصافى جروب" مع مبادرة "حياة كريمة" في تجهيز 200 فتاة من محافظة الغربية ببعض متطلبات الزواج، في الدورة الثانية من برنامج "يدوم الفرح"، لتأهيل وتجهيز الفتيات المُقبلات على الزواج، وذلك خلال حفل كبير تم إقامته بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، و الاستاذ محمد صافي

الشريك الإداري لالصافي جروب، الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا و الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ و الدكتور حمدي شعبان نائب رئيس الجامعة و محمد طاهر المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة وممثلين عن مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة وجامعة طنطا.

شهد الحفل توزيع كل لوازم تجهيز الفتيات من الأجهزة الكهربائية، ومن بينها الغسالات والثلاجات والبوتاجازات، وشاشات التليفزيون، فضلاً عن شنط مستلزمات العروسة، كما تم إعداد الفتيات من خلال عقد دورات تدريبية تناولت كل ما يتعلق بالحياة الأسرية من الجانب الديني والتربوي والمجتمعي، وطريقة إدارة الخلافات الأسرية، وتأسيس أسرة قائمة على مبادئ المودة والرحمة تمتلك أسس تربية نشئ سليم.

قال محمد صافي الشريك الإداري للصافي جروب: "إن مشاركة المجموعة في هذه المبادرة يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه أهالي محافظة الغربية التي أفخر بالانتماء لها، وحرصنا على دعم فتيات المحافظة وأسرهن، وتقديم كل الدعم اللازم لهم."

وأعرب الأستاذ محمد صافي عن شكره للقائمين على مبادرة حياة كريمة، وجميع الجهات المشاركة فيها، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، و برنامج التوعية والإرشاد الأسري بمركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية وصندوق مكافحة الإدمان، على المجهودات التي بذلوها لتقديم الإرشاد اللازم لكل المقبلين على الزواج، بما يمكنهم من تكوين أسرة سليمة تمثل نواة جيدة لنهضة المجتمع، مشددًا على استمرار الصافي جروب في دعم تلك الجهود إنطلاقًا من إيمانها بأهمية مشاركة القطاع الخاص لتعزيز دور الدولة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق هذه المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري لتغير حياة أكثر من ٦٠ مليون مواطن إلى الحياة الكريمة، وقد تصدرت محافظة الغربية المراكز الأولى في الوصول إلى نسب إنجاز المشروعات المختلفة، و شهدت العديد من الفاعليات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.