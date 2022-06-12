السيطرة على 9 حرائق بشقق سكنية فى الجيزة دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

تمكن رجال الحماية المدنية في الجيزة، خلال الـ24 ساعة الماضية من إخماد 9 حرائق نشبت شقق سكنية بقطاعات الإطفاء المنتشرة بالمحافظة دون وقوع إصابات.

وتعاملت قوات الحماية المدنية مع 9 بلاغات حرائق شقق سكنية بمناطق "الحي ال11 المجاورة التانية بالشيخ زايد، وحريقين بشقتين بشارع طارق ابن زياد ترسا البلد، وشارع إبراهيم مدكور من شارع عبد الله الشريف بأبو النمرس، وشارع عبد الحميد أبو بكر الحفرية أوسيم، وترعة زنين بولاق الدكرور، وشارع مصدق بالدقي، وحريقين شقتين بقرية في الصف، وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، شارع فاروق حافظ من التلاتيني القديم بالعمرانية" دون إصابات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.