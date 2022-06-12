السيطرة على حريق بكمية من الكتان بقرية ميت هاشم فى الغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، مساء اليوم، من السيطرة علي حريق نشب بكمية من الكتان المخزنه بقطعة أرض بقرية ميت هاشم، وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالى، بأندلاع حريق هائل فى محصول الكتان داخل قطعة أرض يستخدمها الأهالي في تخزين محصول الكتان، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية مدعومة بسيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على ألسنة النيران، قبل انتقالها إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات، كما جري الدفع بالوادر لفصل المحصول .

وكلفت ادارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الخبراء لمعرفة اسباب نشوب الحريق ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.