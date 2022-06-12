اليوم السابع
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السيطرة على حريق بكمية من الأقطان داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا سوهاج

الأحد، 12 يونيو 2022 09:01 ص
السيطرة على حريق بكمية من الأقطان داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا سوهاج أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج قبل قليل، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق محدود نشب بكمية من الأقطان مخزنة داخل مصنع لحلج الأقطان بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا دون حدوث خسائر بالمعدات أو والأرواح.
 
كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بكمية من الأقطان مخزنة للتصنيع داخل مصنع لحلج الأقطان بالمنطقة الصناعية غرب طهطا.
 
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بنشوب حريق محدود بمصنع لحلج الأقطان بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق برئاسة الرائد عمر عبدالراضى رئيس الحماية المدنية لقطاع الشمال.
 
تمت السيطرة على الحريق وإخماده، وانحصرت التلفيات فى كمية من أجولة القطن المعدة للتصنيع، ولم تصل النيران إلى ماكينات التصنيع، وجارى عمل تقرير وحصر التلفيات وعمل القيمة التقديرية للخسائر وتحديد السبب وراء الحريق.
 
وتجرى الآن أعمال التبريد لمكان الحريق، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة، وجارى تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 

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