"السياحة والآثار" تنظم قافلة للتوعية السياحية بمحافظتى المنيا وأسيوط

كتب محمد أسعد

نظمت وزارة السياحة والآثار قافلة توعوية سياحية إلى محافظتى المنيا وأسيوط، استهدفت عدد من طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل التعليمية وبعض المواطنين، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والهيئات المعنية.

وقد شارك فى هذه القافلة التوعوية السياحية أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعى والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذ جمال أبو بكر مدير عام آثار مصر الوسطى بالمجلس الأعلى للآثار، وماريان ماهر مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالمنيا، والدكتور سمير عبد التواب ممثل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بأسيوط.

وخلال فعاليات هذه القافلة تم زيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظتين منها مقابر بنى حسن ومنطقتى تل العمارنة وتونا الجبل بمحافظة المنيا، ودير المحرق والوكالات الأثرية ومعهد فؤاد الأول وقصر أليكسان بمحافظة أسيوط.

كما تم تنظيم ندوة توعوية سياحية بكلا المحافظتين تحدث خلالها ممثلو الوزارة والهيئة والمجلس الأعلى للآثار عن أبرز المواقع السياحية والأثرية بالمحافظتين، كما حث مساعد الوزير للوعى والسياحة الداخلية المشاركين فى هذه الندوات بضرورة الحفاظ على كل ما يخص التراث المصرى الحضارى والثقافى لكونه إرث تاريخى للأجيال الحاضرة والقادمة، كما تحدث عن أهمية السياحة وكيفية التعامل بشكل صحيح مع السائح، وأهمية الحفاظ على آثار مصر المختلفة ودور المواطن كسفير للترويج للسياحة داخل مصر وخارجها.

وفى نهاية هذه الندوات تم الاستماع إلى مقترحات المشاركين ومدى الاستفادة من تنظيم هذه القافلة، والذين أثنوا على تنظيم مثل هذه القوافل التى تساهم فى تعريفهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار نظمت قوافل توعوية سياحية لمحافظتى الفيوم وبنى سويف واستهدفت خلالها طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل التعليمية وممثلين عن المجلس القومى للمرأة وبعض المواطنين، وتم خلالها تنظيم ندوات توعوية سياحية وزيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظتين.