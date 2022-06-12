السجن 15 سنة لعامل بتهمة تزوير شهادة وفاته للهروب من حكم حبسه فى قضية مسجد الفتح

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار الدكتور محمد كمال الدين حجازى وعضوية المستشارين محروس عبد الهادى ومحمد عبد الملك وعادل حراش بمعاقبة عامل وشقيقيه بالسجن 15 سنة بتهمة تزوير شهادة وفاته.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم ،صدر ضده حكم بالسجن المشدد 5 سنوات فى أحداث مسجد الفتح بتهمة التجمهر فى عام 2014، وعقب علمه بصدور حكم ضده اتفق مع المتهمين شقيقيه بتزوير شهادة وفاته تمكنت شقيقة المتهم، من تزوير شهادة طبية قدمتها لمكتب صحة شبرا الخيمة، تفيد بتوقيع الكشف الطبى على المتهم وأنه توفى طبيعيا وتمكنت من ذلك باستخراج شهادة وفاة المتهم وتصريح دفن ووضع اسمه كمتوفى فى السجلات الرسمية.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم قام بتزوير بطاقة شخصية تحمل صورته ولكن باسم مغاير، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير، وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.