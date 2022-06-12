السجن المشدد 7 سنوات لعاطل سرق توك توك من قائده بالتخدير فى شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة التاسعة، برئاسة برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، وسامح عبد الغنى العنتبلى، وبحضور ممدوح أحمد، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق ومحمود منيب، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل، لاتهامه بالسطو على طفل وسرقة دراجة نارية "توك توك" عن طريق الإكراه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2076 لسنة 2018 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 2975 لسنة 2018 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد م أم ك"، سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المركبة الرقية "ق ف س 7428"، وهاتف محمول ومبلغ مالى المملوك للمجنى عليه الطفل "محمد ر ر"، 18 سنة، سائق توك توك، بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قدم مادة مخدرة "داخل مشروب عصير" والتى تمكن بها من شل مقاومة المجنى عليه وإعدام إرادته والاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالأوراق.

ترجع القضية إلى تلقى مركز شبين القناطر، بلاغ من "محمد ر.ر"، 18 سنة، سائق توك توك، يفيد بقيام "محمد م أ"، عاطل، بسرقة مركبة التوك توك الخاصة به برقم "ق ف س 7428"، وهاتف محمول ومبلغ مالى بالطريق العام عن طريق الإكراه، حيث قدم له مادة مخدرة فى علبة العصير.