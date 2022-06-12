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السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المواد المخدرة

الأحد، 12 يونيو 2022 12:51 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج المواد المخدرة السجنلمتهمين بترويج المواد المخدرة _أرشيفية
كتب أحمد حسني -أسماء شلبى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بترويج المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وعصام بكار، وأمانة سر طارق فتحي كامل.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2821 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة التبين،  والمقيدة برقم 2678  لسنة 2021 كلي حلوان، أنهما بدائرة قسم شرطة التبين بمحافظة القاهرة، حازا بغرض الاتجار جوهر مخدر "الحشيش"، كما وجهت النيابة للمتهمان تهم حيازة مخدر الحشيش  بغرض التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 
 

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