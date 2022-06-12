الرعاية الصحية: 2.6 مليون خدمة لمنتفعى التأمين الصحى بالإسماعيلية فى 15 شهرا

كتب ـ وليد عبد السلام

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال إنفوجراف بثته الهيئة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، إنجازات فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية خلال 15 شهرًا من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

جاء ذلك عقب زيارة أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى مصر، مع وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لمجمع الإسماعيلية الطبي، باعتباره هو الصرح الأكبر التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، والتي قال خلالها "لا أستطيع أن أصدق أننا في مستشفى حكومي .. سأخبر اليابانيون عنما أحدثه المصريون من طفرة في القطاع الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح الإنفوجراف، أن الإنجازات شملت تقديم 1.25 مليون خدمة طبية علاجية ومستحدثة بأعلى معايير الجودة العالمية من خلال 3 مستشفيات تابعين للهيئة بالإسماعيلية وتشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للكُلى والمسالك البولية، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، إضافة إلى تقديم 1.35 مليون خدمة طبية من خلال 22 مركزًا ووحدة طب أسرة تابعين للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، بإجمالي 2.6 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

كما شملت إنجازات فرع هيئة الرعاية بالإسماعيلية، إجراء أكثر من 21 ألف عملية جراحية بكافة مستوياتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية سواء الجراحات الكبرى والمتقدمة والمتوسطة وذات المهارة، فضلًا عن الجراحات الصغرى، إضافة إلى تقديم 650 ألف خدمة معملية وتشخيصية من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وكذلك تردد أكثر من 230 ألف مريض على العيادات الخارجية في كافة التخصصات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وأبرز الإنفوجراف، تقديم أكثر من 5200 برنامج تدريبي للقوى البشرية من العاملين بهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، سواء التدريبات في تخصصات الرعاية الأولية أو الثانوية، منذ بدء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الإسماعيلية في منتصف فبراير 2021، وحتى الآن.

وفيما يخص إنجازات هيئة الرعاية الصحية بمحور التحول الرقمي، فقد اختتم الانفوجراف بالإشارة إلى تشغيل 27 وحدة ومركزًا لطب الأسرة على النظام الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى تشغيل منظومة المعامل LIS ب 24 منشأة طبية تابعة للهيئة بالإسماعيلية والأشعة PACS ب 2منشأة طبية تابعة للهيئة، فضلًا عن تشغيل النظام الإلكتروني بالعيادات الخارجية ل 4 مستشفيات وبالأقسام الداخلية بمستشفيين.