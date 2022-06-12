الرئيس العراقى: إنصاف ضحايا سبايكر ترسيخ لدولة قادرة على حماية مواطنيها

وقال الرئيس صالح في تغريدة له على تويتر، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- نستذكر فاجعة سبايكر، الإبادة الجماعية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق شباب العراق، والجريمة التي تندى لها الإنسانية .



وأكد أن إنصاف الضحايا أقل الواجب، وكان لرئاسة الجمهورية شرف تقديم قانون يضمن حقوقهم، مشيرا إلى أن التضامن الوطني لترسيخ دولة مقتدرة حامية لمواطنيها لمنع تكرار المآسي أعظم تقدير للشهداء".