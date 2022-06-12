اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 04:26 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ رئيس البرتغال بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 12 يونيو 2022 03:34 م
الرئيس السيسي يهنئ رئيس البرتغال بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس البرتغالي البروفيسور مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة البرتغال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

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