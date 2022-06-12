الرئيس السيسي يهنئ رئيس البرتغال بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس البرتغالي البروفيسور مارسيلو ريبيلو دي سوزا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة البرتغال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

