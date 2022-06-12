اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 04:27 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ الفلبين بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 12 يونيو 2022 03:48 م
الرئيس السيسي يهنئ الفلبين بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين رودريجو روا دوتيرتي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الفلبين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


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