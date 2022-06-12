الرئيس السيسي يهنئ الفلبين بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين رودريجو روا دوتيرتي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الفلبين بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
الرئيس السيسي يهنئ الفلبين بذكرى يوم الاستقلالالأحد، 12 يونيو 2022 03:48 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الفلبين رودريجو روا دوتيرتي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
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