الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة للحج الأحد، 12 يونيو 2022 05:03 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 84 لسنة 2022 باصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج. نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. السيسي الرئيس السيسي الحج البوابة الموحدة للحج عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة الإمكانات لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية الأحد، 12 يونيو 2022 04:59 م الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية لاتفيا ويؤكد التطلع لتكثيف التعاون المشترك الأحد، 12 يونيو 2022 01:49 م مباحثات مصرية - يمنية بقصر الاتحادية.. الرئيس السيسى: أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى للأمن القومي المصرى.. والدكتور العليمى: نشيد بالرعاية والمعاملة الطيبة للجالية اليمنية في مصر السبت، 11 يونيو 2022 03:11 م الرئيس السيسي يشدد على أهمية المضى قدما فى العملية السياسية باليمن بنوايا مخلصة السبت، 11 يونيو 2022 02:47 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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