الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة للحج

كتب محمد الجالى

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 84 لسنة 2022 باصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

نشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.