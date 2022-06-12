اليوم السابع
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الأحد، 12 يونيو 2022 01:24 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

الأحد، 12 يونيو 2022 12:49 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد حسام الدين محمد زارع للتعزية في وفاة السفير إيهاب سرور، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

العميد حسام الدين محمد

السفير إيهاب سرور

الرئيس السيسى



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