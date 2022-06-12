"الدفاع الروسية": إسقاط مقاتلات ومسيرات أوكرانية وتدمير مواقع قيادية ومخازن ذخيرة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو 25" إحداها بمنطقة خاركوف، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية واعتراض صاروخي "توتشكا أو" وتدمير مخازن ذخيرة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودعا كبيرا في منطقة "ترنوبل" لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرتين من طراز "سو 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني، كما دمر الطيران الروسي ثلاثة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وتصفية أكثر من 150 متطرفا، بالإضافة إلى أن الدفاع الجوي الروسي اعترض صاروخين من طراز "توتشكا أو" وثلاث قذائف من طراز "أوراغان" فوق مناطق دونيتسك وخاركوف وخيرسون.

ولفتت إلى تدمير نظام الدفاع الجوي ورادار التحكم الجوي ورادار S-300 وبطاريتين للقوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ روسية عالية الدقة، علاوة على 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة دونباس وخاركوف، كما تمت تصفية أكثر من 320 مسلحا وخمسة مستودعات للذخيرة والوقود، بصواريخ ومدفعية روسية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 201 طائرة حربية و1188 طائرة مسيرة و130 مروحية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف - في تصريح اليوم - إنه تم تدمير 338 منظومة مضادة للطائرات، و3514 دبابة ومدرعة، و508 راجمات صواريخ، و1870 مدفع هاون، و3570 مركبة عسكرية خاصة.

كانت روسيا قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية في وقفها رغم استهداف موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.